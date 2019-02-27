2019/02/27 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية التركي يجري 3 اتصالات هاتفية مع نظيره الباكستاني لمناقشة تصاعد الأزمة مع الهند

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