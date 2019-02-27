2019/02/27 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يكرر استعداد بلاده للتعاون مع الهند في التحقيقات بشأن التفجير الانتحاري في كشمير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمران خان يعلق على التصعيد العسكري الأخير بين باكستان والهند) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمران خان يعلق على التصعيد العسكري الأخير بين باكستان والهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).