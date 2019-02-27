بتصريح مفاجئ... قطر تستبق

2019/02/27 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى التعاون مع لجنة التحقيق التي أنشأتها الأمم المتحدة للنظر في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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