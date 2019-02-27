وفد من الأنبار يزور النجف برفقة المواطن المحرر

2019/02/27 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} وصل وفد من محافظة الانبار، الى محافظة الأشرف.

وذكر مصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "الوفد يترأسه محافظ الانبار، ويضم شيوخ عشائر برفتهم المواطن {حمزة كاظم الجبوري} الذي حرر نفسه من عصابات داعش الارهابية من بين المختطفين في حادثة النخيب".وزار وفد الانبار عوائل المغدورين في الحادثة.يذكر ان الجبوري كان مختطفا لدى عصابات داعش الارهابية في صحراء النخيب قبل أيام، وتمكن من قتل أحد الارهابيين والنجاة بنفسه من الخطف.وزار وفد من النجف أمس الى الانبار لبحث مصير باقي المختطفين.يشار الى ان عصابات داعش الارهابية كانت قد أختطفت 12 شخصاً الأسبوع الماضي وقتلت عدد منهم، وبعد أيام أختطفت مجدداً سبعة من الصيادين في بحيرة الثرثار واعدمتهم في جريمة شنعاء.انتهىبواسطة..



حيدر الأسدي

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