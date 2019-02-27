مصدر: إجتماع سياسي رفيع اليوم في رئاسة الجمهورية

2019/02/27 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر مطلع، عن إستعدادات حثيثة لعقد الإجتماع الوطني التشاوري في قصر السلام ببغداد اليوم الأربعاء.

وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "الاجتماع سيشارك فيه أبرز القيادات السياسية والوطنية في البلاد برعاية رئاسة الجمهورية" لافتا الى ان "الاجتماع سيعقد بعد ساعات قليلة من الآن في قصر السلام ببغداد".وكان مصدر سياسي رفيع المستوى ان رئاسة الجمهورية تستعد خلال الساعات المقبلة لعقد اجتماع تشاوري يضم قادة البلد بالاضافة الى الرئاسات الثلاث.وقال ان "الاجتماع سيتناول القضايا الراهنة ومنها الاسراع في إكمال الكابينة الحكومية والسعي لتنفيذ البرنامج الحكومي وحث القوى السياسية على توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتجاوز الخلافات".انتهى

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