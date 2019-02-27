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بالفيديو.. دواعش الباغوز يكشفون تفاصيل استسلامهم ويؤكدون: هناك من بقي مصراً على القتال !
2019/02/27 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، الاربعاء 27 شباط 2019، مقطع فيديو يظهر فيه مسلحو تنظيم...

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