2019/02/27 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، الاربعاء 27 شباط 2019، مقطع فيديو يظهر فيه مسلحو تنظيم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. دواعش الباغوز يكشفون تفاصيل استسلامهم ويؤكدون: هناك من بقي مصراً على القتال !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، الاربعاء 27 شباط 2019، مقطع فيديو يظهر فيه مسلحو تنظيم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. دواعش الباغوز يكشفون تفاصيل استسلامهم ويؤكدون: هناك من بقي مصراً على القتال !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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