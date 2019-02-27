نادال يبلغ ثاني أدوار بطولة أكابولكو للتنس (فيديو)

2019/02/27 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

Lucy Nicholson

بلغ المصنف ثانيا عالميا الإسباني، رافائيل نادال، الدور الثاني لبطولة أكابولكو المكسيكية للتنس، بعد فوزه على الألماني، ميشا زفيريف، بمجموعتين نظيفتين.

وحسم نادال المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.





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ويواجه نادال في الدور القادم، الأسترالي، نيك كيريوس، الفائز على الإيطالي أندرياس سيبي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و7-5.وفي مباراة أخرى، فاز شقيق ميشا زفيريف الأصغر، ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثا عالميا، على الأسترالي، أليكسي بوبيرين، 6-3 و6-3.ويلاقي ألكسندر زفيريف في الدور الثاني الإسباني، دافيد فيرير، الفائز على الأمريكي، تيرينس ساندغرن، 7-6 و7-6.وفي أبرز مباريات الدور الأول، فاز الأرجنتيني، دييغو شفارتسمان، المصنف رابعا، على الروماني ماريوس كوبيل 6-3 و4-6 و6-1، والأسترالي، أليكس دي مينور، المصنف خامسا، على التشيلي، نيكولاس ياري، 7-6 و7-6.المصدر: وكالات

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