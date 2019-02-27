أربيل.. وفدُ

2019/02/27 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلوصل وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، إلى إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، للاطلاع على أوضاع النازحين واللاجئين، وزارَ مخيم "بحركة" للنازحين في أربيل.وقال رئيس الوفد السعودي، فهد فائض، خلال مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية: "سنزور مختلف المحافظات العراقية لمعرفة الاحتياجات الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومع المنظمات العاملة في المجال الإنساني، وسيكون هناك تقييم للاحتياجات والأولويات".وأضاف: "حالياً نعمل مع المنظمات الإنسانية، مثل مؤسسة البارزاني الخيرية في إقليم كوردستان، وكذلك مع المنظمات العاملة في المحافظات العراقية، وسبق أن زرنا البصرة وبغداد، ونعمل على تقديم الاحتياجات".مشيراً إلى أن "زيارتهم لن تقتصر على تحديد الاحتياجات، بل كذلك للاطلاع على المشاريع التي يمكن العمل على ضوئها لتقديم المساعدات".ورداً على سؤال لشبكة رووداو الإعلامية حول ما إذا كانت المساعدات مخصصة للنازحين، أم أنها ستشمل اللاجئين أيضاً، تابع فائض: "سننسق مع الجهات المعنية في كافة المحافظات لتقييم الأولويات داخل المخيمات، واحتياجات وأولويات كل مخيم على حدة، وعلى ضوء ذلك سيتم تقديم المساعدات".وخلال إجابته على سؤال آخر لرووداو، حول ما إذا كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ينوي المساهمة في إعادة إعمار المناطق المحررة من أجل عودة النازحين إليها، قال: "ننسق مع الحكومة لمعرفة الاحتياجات والأولويات، ومن ضمن المطالبات الموجودة، إعادة النازحين إلى مناطقهم".ومضى رئيس الوفد السعودي قائلاً: "كانت لنا اجتماعات مطولة مع الجهات المعنية في البصرة ثم بغداد، وحالياً في إقليم كوردستان، حيث اجتمعنا اليوم مع محافظ أربيل لمعرفة الاحتياجات، وقد زودونا ببيانات كاملة، كما ستكون لنا لقاءات مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني للتعرف على البيانات والإحصائيات الموجودة لديهم".من جهته قال ممثل النازحين العراقيين في المخيم، الشيخ محمد أحمد الرشيد، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية: "نطالب بحقوق هؤلاء النازحين المنكوبين منذ 4 سنوات، ونحن العراقيون نشعر بالأسف لأننا وصلنا إلى ما نحن عليه من أحوال مريرة، رغم ما نمتلكه من نفطٍ وخيرات".وأردف الرشيد: "نتشرف بأن تساندنا الدول العربية وتدعم المخيمات والنازحين المنكوبين، ولكننا في الوقت ذاته نشعر بالأسف على حكومةٍ تهمل شعبها".لافتاً إلى أن "المخيمات تضم قسماً من خيرة المواطنين العراقيين الذين يحملون شهادات علمية عالية ويحظون بمراتب اجتماعية رفيعة، وهم يفتقرون حتى لمسكنٍ أو راتب، وسنتحدث مع الوفد على أمل تقديم مساعدة تُعين هؤلاء على الإيفاء بديونهم وإعانة مرضاهم".كما أكد الرشيد أن "المساعدات المقدمة هزيلة جداً ولا ترتقي لواقع الحال داخل المخيمات، وأن المواطن العراقي أشرف من أن يأكل من هذه المواد الرديئة".تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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