2019/02/27 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي، الاربعاء، عن وصول وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي الى مدينة الفلوجة لاطلاع على حجم الاضرار في المؤسسات الرياضية .وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي وصل الى مبنى قائممقامية قضاء الفلوجة وسط المدينة ، لتفقد المؤسسات الرياضية للاطلاع على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة يطلع على حجم الاضرار بالمؤسسات الرياضية في الفلوجة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة يطلع على حجم الاضرار بالمؤسسات الرياضية في الفلوجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).