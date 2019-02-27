تباطؤ نمو قروض الشركات في منطقة اليورو خلال يناير

2019/02/27 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباطأ نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر يناير الماضي، وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.





وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن اقتراض الشركات غير المالية سجل نمواً 3.3% في شهر يناير على أساس سنوي مقابل وتيرة النمو البالغة 3.9% والمسجلة في ديسمبر السابق له.





وتعتبر وتيرة نمو قروض الشركات غير المالية خلال يناير هي الأبطأ منذ أبريل الماضي، عندما نما معدل الاقتراض بنفس الوتيرة.





ويشير مصطلح القروض الخاصة إلى قروض المؤسسات غير المالية في منطقة اليورو باستثناء القروض الحكومية العامة.





وبالنسبة لمعدل اقتراض الأسر، فنما بنسبة 3.2% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي وهي نفس وتيرة النمو المسجلة في ديسمبر السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن قروض الأسر بمنطقة اليورو سوف تنمو بنحو 3.4% خلال الشهر الأول من العام الجاري.





يذكر أن اقتصاد منطقة اليورو تباطأ خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 0.2% على أساس فصلي، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2013.





وبحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند 1.1394 دولار.





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