جولدمان ساكس: الاقتصاد العالمي وصل للمرحلة الأسوأ.. والقادم أفضل

2019/02/27 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يرى بنك "جولدمان ساكس" أن الاقتصاد العالمي وصل بالفعل إلى المرحلة الأسوأ من حيث الأداء، وأنه الآن سيبدأ في سلك طريقه نحو الارتفاع مجدداً.





وقال البنك عبر مذكرة صادرة اليوم الأربعاء إن في حين أن النمو لايزال خافت إلا أن مؤشر النشاط الجاري لـ"جولدمان ساكس" في فبراير الجاري أعلى من المراجعة الهبوطية في ديسمبر ويناير، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".





وأضاف محللو البنك أن بعض اللقطات داخل المؤشر تشير إلى أن النمو المتسلسل للاقتصاد سيتعافى من عند تلك النقطة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن البنك شدد على أن المخاطر بالنسبة لتوقعاته لنمو الناتج الإجمالي المحلي لاتزال عند الجانب الهبوطي.





ويتوقع "جولدمان ساكس" أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً نسبته 3.5% في العام الجاري.





وتعتقد المذكرة أن أوروبا هي أضعف إقليم رئيسي في العام الجاري، مع ركود الاقتصاد الإيطالي، كما أن ألمانيا قريبة من دخول حالة ركود.





أما على صعيد توقع المذكرة بالنسبة للأسواق، فإن "جولدمان ساكس" يرى أن عوائد السندات العالمية ستشهد ارتفاعا، كما منح نظرة تشاؤمية لأداء الدولار الأمريكي وذلك في ظل السياسة الأقل تشددية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي.





وفي العام الجاري عدل الاحتياطي الفيدرالي من لهجته تجاه معدل الفائدة، حيث أبدى اتجاه أقل تشددية، وأشار إلى أنه لم يعد بحاجة ماسة إلى زيادة معدل الفائدة مثلما كان الوضع من قبل.





وفيما يتعلق بأسعار النفط، فإنه يمنح نظرة إيجابية على مدار الشهرين إلى الثلاثة المقبلين، لكنه يمنح نظرة أكثر تشاؤماً فيما يتعلق بباقي العام.





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