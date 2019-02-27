مجلس الأنبار يؤكد استحالة عودة “الدواعش” للمناطق المحررة

2019/02/27 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أكد مجلس محافظة الانبار، الاربعاء، “استحالة” عودة عناصر تنظيم “داعش” الإجرامي بفضل انتشار القوات الأمنية في عموم مدن المحافظة.وقال عضو المجلس فهد الراشد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الانباء التي تتحدث عن احتمال سيطرة داعش على مناطق صحراوية عارية عن الصحة”، مؤكدا أنه “يتعذر على داعش الحصول على موطئ قدم في تلك المناطق […]

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