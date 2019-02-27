2019/02/27 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد مجلس محافظة الانبار، الأربعاء، على استحالة عودة عناصر عصابات “ داعش” الإجرامية بفضل انتشار القوات الأمنية في عموم مدن المحافظة.وقال عضو المجلس فهد الراشد في تصريح, إن “الأنباء التي تتحدث عن احتمال سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مناطق صحراوية عارية عن الصحة”، مؤكدا أنه “يتعذر على داعش الحصول على موطئ قدم في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنبار تشدد على استحالة عودة عصابات “داعش” إلى المناطق المحررة alansaar.

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