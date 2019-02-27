وزير العمل يبحث مع الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني التعاون في مجال الرصد والتطوير الاعلامي

2019/02/27 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني امكانية التعاون المشترك في مجال الرصد وتطوير العمل الاعلامي للوزارة وخاصة

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