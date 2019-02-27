مجلس النجف الاشرف يختار

2019/02/27 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة النجف الاشرف بجلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة مجيد زيني وباجماع (21) صوت من السادة اعضاء مجلس المحافظة على اختيار (عماد عبد

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