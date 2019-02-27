2019/02/27 | 13:52

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الكهرباء تتحدث عن الية تثبيت العقود على ملاكها الدائم

العراقاقتصاد

الكهرباء تتحدث عن الية تثبيت العقود على ملاكها الدائم

الأربعاء 27 فبراير 2019 - 13:43

الصورة من الارشيف

أعلن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، عن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ فقرة تثبيت جميع منتسبي العقود في وزارة الكهرباء على الملاك الدائم، ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019.

وقال الوزير في بيان، اليوم الأربعاء، تلقت "الغدير " نسخة منه إن" عدد منتسبي العقود نحو 33 ألف منتسب، شاملاً العقود التشغيلية، والاستثمارية.وأشار الوزير إلى دور مجلس الوزراء، ومجلس النواب، في دعم منتسبي العقود في شركات ومديريات وزارة الكهرباء، وتثبيتهم على المِلاك الدائم. وتابع: "نحن مستمرون بالعمل لضمان حقوق جميع منتسبي الأجور وغيرهم قريباً".انتهى .



م ك

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