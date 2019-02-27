الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً بينهم محافظ القدس

2019/02/27 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات اعتقال طاولت أكثر من 20 فلسطينياً، بينهم محافظ...

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