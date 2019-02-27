2019/02/27 | 13:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً بينهم محافظ القدس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات اعتقال طاولت أكثر من 20 فلسطينياً، بينهم محافظ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً بينهم محافظ القدس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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