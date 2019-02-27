عبد المهدي يترأس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

2019/02/27 | 13:53

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بغداد:سومر نيوز

ترأس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات اجتماعها الث...

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