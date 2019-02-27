محكمة تحقيق الشعب تصدق اعترافات إحدى أهم عصابات تسليب السيارات في بغداد

2019/02/27 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الشعب التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية اعترافات أفراد من عصابة تقوم بتسليب السيارات في مناطق شمالي بغداد.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “محكمة تحقيق الشعب صدقت اعترافات متهمين اثنين ينتميان الى عصابة تقوم بتسليب السيارات شمالي العاصمة والتوجه بها الى منطقتي الشعب او البنوك”، لافتا إلى ان “هذه العصابة تعرف […]

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