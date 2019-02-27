الحلبوسي يؤكد اهمية افتتاح جميع المحاكم في الانبار

2019/02/27 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال زيارته اليوم محكمة استئناف الانبار اهمية افتتاح جميع المحاكم في الانبار .وذكر بيان لمكتب الحلبوسي : انه جرى خلال اللقاء الحديثُ عن عدد من القضايا التي تتعلق بحقوق المواطن في المحافظة، والتشديد على مبدأ حيادية القضاء بعيدًا عن التجاذبات السياسية.وأكد ضرورة دعم عمل المحكمة في المدن […]

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