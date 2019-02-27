وفد كوري يطلع على منتجع الحبانية لإنشاء

2019/02/27 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار وفد كوري، اليوم الأربعاء، شواطئ منتجع الحبانية السياحي في محافظة الأنبار تمهيداً لانشاء "المدينة الذكية".

وستم "المدينة الذكية" مرافق سياحية وخدمية وفندقاً دولياً يتألف من ٣٢ طابقاً، ومنتجعاً سياحياً متطوراً ومستشفاً حديث بـ ٣٠٠ سرير.

وسيكون المشروع بـ ٤ مراحل الأولى منها تضم ٦٤٠ وحدة سكنية.

وكانت محافظة الانبار، وقعت في 11 من كانون الاول 2018 مذكرة تفاهم مع شركة "تراك" الكورية الجنوبية لإنشاء مدينة ذكية في منطقة الحبانية السياحية غربي العاصمة بغداد على مساحة تبلغ 30 مليون متر مربع.

ومن المقرر ان ينفذ المشروع أربع مراحل تتضمن المرحلة الأولى إنجاز بناء 640 وحدة سكنية تناسب العاملين والذين يرغبون في الإقامة في المدينة من سكان المحافظة وغيرها من المستثمرين.

وقال محافظ الأنبار فرحان الدليمي، في مؤتمر صحافي "وقعنا مذكرة التفاهم مع تشونغ موون مدير شركة تراك الكورية الجنوبية للتطوير والاستثمار لإنشاء المدينة الذكية على ضفاف بحيرة الحبانية".

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