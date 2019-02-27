2019/02/27 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس – 27 شباط / فبراير:أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في رئاسة استئناف الرصافة، الاربعاء ، ان ” محكمة تحقيق الشعب التابعة لرئاسة استئناف الرصافة ، صدقت اعترافات أفراد من عصابة تقوم بتسليب السيارات في مناطق شمالي بغداد.

ولفت في بيان له الى ، ان “محكمة تحقيق الشعب صدقت اعترافات متهمين اثنين ينتميان الى عصابة تقوم بتسليب السيارات شمالي العاصمة والتوجه بها الى منطقتي الشعب او البنوك”، لافتا إلى ان “هذه العصابة تعرف بعصابة (الطيبة) كونهم يستقلون سيارة نوع طيبة”مضيفا ، انه ” وبحسب الاعترافات التي دونتها المحكمة فأن المتهمين قاما بتنفيذ عدد من عمليات التسليب عن طريق استئجار واستدراج اصحاب سيارات الاجرة في مناطق بغداد والتوجه بهم الى احد مقري العصابة شمال العاصمة لتتم عملية التسليب وقد تم احالة المتهمين الى محكمة الجنايات المختصة لينالا جزاءهما العادل”.



انتهى أح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصديق اعترافات إحدى أخطر عصابات تسليب السيارات في بغداد) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصديق اعترافات إحدى أخطر عصابات تسليب السيارات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).