مشاريع التفقيس تنتج (1) مليون و(730) ألف من الأفراخ في كربلاء

2019/02/27 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء، الاربعاء، ان مشاريع التفقيس العاملة في محافظة كربلاء قامت بإنتاج (1) مليون و(730) ألف و(336) بيضة خلال الفترة من منتصف كانون الثاني إلى منتصف شباط الجاري لاستخدامها كأمهات للبيض وإنتاج اللحوم البيضاء من اجل سد حاجة السوق المحلية في كربلاء.وقال مدير اعلام زراعة كربلاء باهر غالي الجبوري، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "هناك (10) مشاريع للتفقيس في محافظة كربلاء طاقتها السنوية تبلغ (75) مليون و(800) ألف بيضة سنويا قامت خلال الفترة من 15/1 ولغاية 15/2/2019 بترقيد(2102110) بيضة، نتج عنها(1730336) من الأفراخ".

واضاف الجبوري، أن "مفقس الزهراء الحديث طاقته السنوية(4) ملايين بيضة قام بترقد (50) ألف و(400) بيضة من بيضة نتج عنها(40) الف و(320) من الأفراخ، ومفقس الفرات الأوسط طاقته السنوية(17) مليون بيضة قام بترقيد(600) ألف و(260) بيضة نتج عنها (480) ألف و(208) من الأفراخ، ومفقس الباز طاقته السنوية(11) مليون و(500) ألف بيضة قام بترقيد(460) ألف و(800) بيضة نتج عنها (396) ألف و(288) من الأفراخ، ومفقس جلال طاقته السنوية(2) مليون بيضة قام بترقيد(38)ألف بيضة نتج عنها(30400) ألف من الأفراخ".

وتابع، ان "مفقس بركات الحسين طاقته الإنتاجية السنوية (3) ملايين و(800) ألف بيضة قام بترقيد(260) ألف بيضة نتج عنها(208) ألف من الأفراخ، ومفقس آسيا الحديث (بركات الرحمن) طاقته السنوية 2 مليون و(500) ألف بيضة قام بترقيد(408)ألف و(300) بيضة نتج عنها(326)ألف و(640)من الأفراخ، ومفقس خادم العباس طاقته السنوية (2)مليون بيضة قام بترقيد(38) ألف بيضة مستوردة نتج عنها(32)ألف و(300) من الأفراخ".

واشار الجبوري، ان "مفقس دواجن كربلاء طاقته السنوية(12)مليون بيضة قام بترقيد(36)ألف و(800) بيضة نتج عنها(29)ألف و(440)من الأفراخ، ومفقس الكفيل طاقته الإنتاجية السنوية (19)مليون و(200) ألف قام بترقيد(190) ألف و(550) بيضة نتج عنها (171) ألف و(540) من الأفراخ، ومفقس كاظم طراد طاقته الإنتاجية السنوية (1) مليون و(800) ألف بيضة قام بترقيد(19)ألف بيضة نتج عنها(15)ألف و(200) من الأفراخ".

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