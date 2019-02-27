زراعة كربلاء: مكافحة 1000 دونم من حقول الحنطة ضد حشرة المن مجاناً

2019/02/27 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة، الاربعاء، عن انتهائها من حملة مجانية لمكافحة حشرة المن في حقول الحنطة في محافظة كربلاء تم خلالها مكافحة 1000 دونم باستخدام مبيد (فلاش) وشملت مزارع متعددة من محافظة كربلاء.وقال وكيل قسم الوقاية المهندس ثائر متعب، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية،نسخة منه، ان "الكوادر المتخصصة في قسم وقاية المزروعات أنهت يوم 19/ 2/ 2019 حملة مجانية لمكافحة حشرة المن في عموم مناطق كربلاء أسفرت عن مكافحة 1000 دونم من حقول الحنطة في عموم محافظة كربلاء".وأضاف متعب، ان "الحملة التي استمرت مايقارب 20 يوما وأشرفت عليها الكوادر المتخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية تم خلالها استخدام 100 لتر من مبيد فلاش".واكد متعب، ان "فرق متخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية أجرت فحوصات على المبيد أثناء وبعد المكافحة من اجل التأكد من فعاليته حيث أظهرت الفحوصات ان المبيد كان فعالا واستطاع ان يحقق نسبة نجاح متقدة في قتل حشرة المن ويرقاتها".

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