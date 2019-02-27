2019/02/27 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدى عدد من لاعبي واداريي وجمهور نادي نفط الوسط على مصور قناة دجلة في دوري الصالات لكرة القدم.مقدم برنامج ستوديو الجماهير حيدر زكي قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ان “نادي نفط الوسط قاموا بالاعتداء على مصور قناة دجلة (وليد ميرزا) لتوثيقه اعتداء اللاعبين على نادي الشرطة في دوري الصالات بعد خسارته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



لاعبو وجمهور نادي نفط الوسط يعتدون بالضرب على مصور قناة فضائية كركوك ناو.

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