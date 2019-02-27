الذهب مستقر بفعل تراجع الدولار

2019/02/27 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استقر الذهب، الأربعاء، مع تداول الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد أن أعاد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التأكيد على أن المجلس سيتوخى الصبر في رفع أسعار الفائدة، بينما حوم البلاديوم قرب مستويات 1550 دولارا.وفي الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة عند […]

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