الكرملين: يقلقنا التصعيد بين الهند وباكستان وندعو الطرفين لضبط النفس

2019/02/27 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت موسكو، الهند وباكستان إلى ضبط النفس، وذلك بعد تصريحات إسلام

آباد حول إسقاطها مقاتلتين هنديتين بسبب اختراق أجوائها.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمام الصحفيين،

اليوم الأربعاء: "تثير الأخبار التي تأتي حاليا، قلقا كبيرا لدينا،

ونتابع الوضع باهتمام.



وبالطبع فإننا ندعو كلا الطرفين إلى ضبط

النفس".

وأفادت وسائل إعلام هندية في وقت سابق، بتحطم مروحية عسكرية هندية

في مقاطعة باغدام في الجزء الهندي من إقليم كشمير، الأمر الذي أدى

إلى مقتل طيارين اثنين.



وفيما بعد قال الجيش الباكستاني، إنه أسقط

مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواء البلاد.



وأوضح أنه تم أسر الطيارين.

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