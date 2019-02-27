فالح الخزعلي” يحمل الحكومة مسؤولية خسارة الموانئ الجنوبية المليارات يوميا بسبب توقفها

2019/02/27 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي ” الحكومة مسؤولية خسارة الموانئ الجنوبية المتوقفة لأكثر من عشرة أيام مع صمت حكومي لاينسجم مع حاجة العراق لتعظيم إيرادات الدولة .داعيا رئيس مجلس الوزراء لحل المشكلة .وقال الخزعلي في تصريح صحفي ” ان توقف الحركة في موانئ البصرة يخسر العراق المليارات يوميا والتي نصف ايراداتها […]

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