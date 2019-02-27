2019/02/27 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (واع / ميسان : انجاز أعمال مشروع استحداث مغذي الكريمة الهوائي (11 ك.ف

27/02/2019 13:46:00 PM |

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واع / مكتب ميسان / س .ع

اعلنت مديرية توزيع كهرباء ميسان، أحدى فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الأربعاء، عن انجاز أعمال مشروع استحداث مغذي الكريمة الهوائي (11 ك.ف)، الذي يغذي عدد من مناطق وقرى ناحية علي الشرقي ( 45 كم ) شمال العمارة.





وذكر بيان لمدير الفرع، جاسم راضي بريدي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن ملاكاته في قسم تنفيذ المشاريع "انجزت أعمال مشروع استحداث مغذي الكريمة الهوائي الجديد ( 100 % )"، مشيراً إلى أن "طوله (1.5 كم) ، ويخرج من محطة علي الشرقي الثانوية (33/11 ك.ف)".





وأوضح بريدي، أن "أنواع الأعمال التي قامت بها ملاكاته " نصب (34) عمود ضغط عالي مختلف ، ومد أسلاك حجم /120 ملم / بطول (5000م) ، مد قابلو /3× 150 ملم2/ بطول (100 م ) فضلاً عن ربط معدات ولوازم أخرى ، وبمدة عمل (15) يوم ، والمشروع بجهود ذاتية وضمن خطة الشركة العامة لعام 2018 ، منوهاً إلى أن "المغذي المنجز قد دخل للعمل".

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