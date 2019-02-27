اتحاد الكرة يثبت موعد مواجهة القوة الجوية والزوراء في ممتاز الكرة

2019/02/27 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، تثبيت موعد المباراة المؤجلة بين القوة الجوية والزوراء منتصف شهر آذار المقبل.وقال نائب رئيس اللجنة يجيى كريم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “لجنة المسابقات قررت اقامة المباراة المؤجلة بين القوة الجوية والزوراء في موعدها المحدد بالخامس عشر من شهر إذار المقبل”.واوضح كريم، أن […]

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