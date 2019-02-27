2019/02/27 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمعت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم الاربعاء مع رؤساء الكتل البرلمانية لبحث مسالة اختيار اللجان البرلمانية الدائمة.

وبهذا الشأن قال رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية عبد الستار مجيد في تصريح ادلى به للصحفيين عقب الاجتماع، انه "توصلنا الى اتفاق خلال الاجتماع على تطبيق نظام (سانتليغو) المعروف بـ1.4"، مردفا بالقول انه "وفق ذلك النظام سيتم اختيار اللجان".

واضاف انه "من المقرر بداية الاسبوع المقبل ان تقدم الكتل البرلمانية اسماء مرشحيها للجان الى هيئة رئاسة البرلمان".

ونوه مجيد الى وجود مساع في تمثيل جميع الكتل في اللجان البرلمانية"، موضحا ان رؤساء الكتل البرلمانية سيتم تسميتهم وفق النظام نفسه.

وكان برلمان اقليم كوردستان قد عقد امس الثلاثاء جلسة استثنائية اختار فيها اللجنة القانونية ورفع الجلسة الى بعد غد الجمعة وسط اعتراضات بعض الكتل لعدم تمثيلها في تلك اللجنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة برلمان كوردستان تتفق مع الكتل على توزيع اللجان البرلمانية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة برلمان كوردستان تتفق مع الكتل على توزيع اللجان البرلمانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).