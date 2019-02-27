لحظة اصطدام قطار رمسيس برصيف المحطة (فيديو)

2019/02/27 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يوضح اللحظة التي اصطدم فيها قطار محطة رمسيس بالرصيف.

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