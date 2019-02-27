وزير الخارجية التركي يتصل بنظيره الباكستاني لاحتواء التوتر مع الهند

2019/02/27 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أنه أجرى اتصالات مع الجانب الباكستاني، لاحتواء التوتر بين إسلام أباد ونيودلهي في أعقاب إسقاط باكستان لطائرات حربية هندية.

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