الشيخ قيس الخزعلي يستقبل قائد شرطة النجف الأشرف

2019/02/27 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه بالنجف الأشرف، اللواء علاء غريب الزبيدي قائد شرطة النجف الأشرف.

وجرى خلال اللقاء إستعراض مجمل الوضع الأمني في محافظة النجف الأشرف وما يواجه الجهد الأمني من تحديات في المحافظة، لما لها من خصوصية وقدسية.

وإستعرض اللواء الزبيدي جهود قيادة شرطة النجف الأشرف في بادية النجف من مسح وتمشيط أمني دقيق، يهدف إلى تعزيز الجهد الأمني والإستخباري في هذه المنطقة الحساسة، وتحقيق خطوات إستباقية في هذا الجانب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة وفي مقدمها الحشد الشعبي.

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