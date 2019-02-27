بوتين يصدر تعليماته لإنشاء المركز الوطني للفضاء

2019/02/27 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تعليماته إلى مجلس الوزراء وشركة "روسكوسموس" وحكومة موسكو لضمان إنشاء المركز الوطني للفضاء حتى 15 كانون الثاني / يناير 2020، وفقا لموقع الكرملين.

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