تقرير: أميركا منحت داعش ممرا آمنا في شرق سوريا مقابل الذهب

2019/02/27 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير صحافي، الأربعاء، عن صفقة تم التوصل اليها بين الولايات المتحدة و”داعش” تم بموجبها نقل كميات هائلة من الذهب للامريكان مقابل توفير ممر آمن لـ”الدواعش” في شرق سوريا.ونقلت قناة (برس تي في) الايرانية في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن مصادر محلية سورية انه “وبموجب الاتفاق حصلت الولايات المتحدة على عشرات الأطنان […]

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