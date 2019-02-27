الرحمة للمعاقين في وسائل المواصلات

2019/02/27 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة – القاهرة – بقلم .



ماهر عواد

برغم أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسييسعي جاهدا الي تطوير وتحديث كل ما هوفي صالح الوطن.ووسائل المواصلات وخطوط السكك الحديدية الا أنه مازالت هناك مشكلة يعاني منها الكثير علي مرآي ومسمع السادة المسؤولين الا وهي مشكلة الصعود والهبوطاو النزول داخل محطات مترو الأنفاق وخصوصا الخط الأول ( حلوان – المرج )فكثيرا جدا من تلك المحطات ليس بهامصاعد او سلالم متحركةويزيد الموقف صعوبة حين تري كبار السناو اصحاب الأمراض والاصعب ذوي الإحتياجات الخاصة بكل فئاتهم حين يحملهمأحد الوالدين او الأقارب أو حتي بعض الأشخاص للمساعدة وهذه معاناة يعاني منها الكثير والكثير فرحمة بهم ونظرة بتوفيراقل حقوقهم وخصوصا بعد تلك التطوراتوالمجهود الرائع الذى ظهر علي باقي مراحل الخطوط الاخريوهي أقل خدمة ممكن ان تقدم لهم للتخفيف عنهم وعن ذويهم

ارحموهم .



يرحمكم الله

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