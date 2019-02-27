في الانبار.. الاستخبارات العسكرية تطيح بمجموعة امنية تابعة لعصابات داعش الارهابي

2019/02/27 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38

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