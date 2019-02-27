العمل والداخلية تقيمان دورة تدريبية عن الابتزاز الالكتروني

2019/02/27 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام قسم حقوق الانسان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية دورة تثقيفية عن الابتزاز الالكتروني بمشاركة موظفي الوزارة في قاعة دائرة المشاريع

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