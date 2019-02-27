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مجلس النجف يختار "عماد الفتلاوي" مديراً لدائرة عقارات الدولة

العراقسياسة

مجلس النجف يختار "عماد الفتلاوي" مديراً لدائرة عقارات الدولة

الأربعاء 27 فبراير 2019 - 14:17

صورة إرشيفية

كشف مصدر من داخل مجلس محافظة النجف، اليوم الاربعاء، ع تصويت المجلس على اختيار عماد الفتلاوي مديراً لدائرة عقارات الدولة في المحافظة.

وقال المصدر، ان "مجلس محافظة النجف الاشرف صوّت بجلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة مجيد زيني وباجماع (21) صوت من السادة اعضاء مجلس المحافظة على اختيار (عماد عبد المهدي الفتلاوي) مديرا لدائرة عقارات الدولة في المحافظة".

وأضاف ان "مجيد زيني بارك للفتلاوي على اختياره وفوزه بهذا المنصب متمينا له التوفيق في عمله الجديد لخدمة مدينة النجف الاشرف".انتهى...س ح

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