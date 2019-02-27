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سفاح اسيا يلتقي عبد المهدي ويتحدث عن "انباء سارة"

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سفاح اسيا يلتقي عبد المهدي ويتحدث عن "انباء سارة"

الأربعاء 27 فبراير 2019 - 14:17

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

كشف النجم الدولي السابق ورئيس لجنة اللاعبين الدوليين في اتحاد الكرة يونس محمود، اليوم الأربعاء، عن لقاء له مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبيناً أن الأيام المقبلة ستشهد "أنباء سارة" بشأن مراقبة أموال اتحاد الكرة.

وقال محمود في في تصريح صحفي "إنه التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من أجل بحث مسألة تمويل والمشاكل التي يعاني منها الاتحاد العراقي لكرة القدم".



وأوضح بالقول، "قدمت عدة مقترحات لرئاسة الوزراء من أجل مراقبة أموال اتحاد الكرة، والأيام المقبلة ستشهد أنباءً سارة في هذا الصدد".



انتهى .



م ك

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