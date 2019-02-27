هزة أرضية بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر على بعد (89) كم من ميسان

2019/02/27 | 14:23

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بغداد – عراق برس- 27 شباط / فبراير: أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ، الاربعاء ، تسجيل هزة أرضية في عيلام ايران الساعة 8:42:49 بالتوقيت المحلي للمدينة بلغت قوتها 4،5 درجة على مقياس ريختر المؤلف من تسع درجات ,

وبينت الهيئة ، ان ” الهزة وقعت على بعد (89) كم عن شمال شرق علي الغربي بمحافظة ميسان ، و ان المواطنين شعروا بها شعورا خفيفا ولم ترد انباء عن حصول خسائر مادية وبشرية “، مهيبة بـ” المواطنين ﻷخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة ، والتزام بالوصايا الزلزالية “.



انتهى اح

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