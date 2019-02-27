كهرباء ميسان : انجاز أعمال مشروع استحداث مغذي الكريمه (11 ك.ف) وإدخاله للعمل في ناحية علي الشرقي

2019/02/27 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الاربعاء، عن انجاز أعمال مشروع استحداث مغذي الكريمة الهوائي (11 ك.ف)،الذي يغذي عدد من مناطق و قرى ناحية علي الشرقي (45 كم) شمال العمارة.وقال مدير الفرع المهندس جاسم راضي بريدي، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "ملاكاته في قسم تنفيذ المشاريع، انجزت أعمال مشروع استحداث مغذي الكريمة الهوائي الجديد (100 %)"، مشيراً الى ان "طوله (1.5 كم)، ويخرج من محطة علي الشرقي الثانوية (33/11 ك.ف)".

وأضاف بريدي، ان "أنواع الأعمال التي قامت بها ملاكاته، نصب (34) عمود ضغط عالي مختلف، ومد أسلاك حجم /120 ملم / بطول (5000م)، مد قابلو /3× 150 ملم2/ بطول (100 م) فضلاً عن ربط معدات ولوازم أخرى، وبمدة عمل (15) يوم، والمشروع بجهود ذاتية وضمن خطة الشركة العامة لعام 2018، منوهاً، الى ان المغذي المنجز قد دخل للعمل".

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