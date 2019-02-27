2019/02/27 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..صوت مجلس محافظة النجف الأشرف، الأربعاء، على مديرين جديدين لدائرتي الصحة والعقارات في المحافظة.وقال عضو المجلس كاظم الحليلياوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة النجف الأشرف عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية حيث تم التصويت على مديرين جديدين للصحة والعقارات في المحافظة”.واضاف الحليلياوي، ان “المجلس صوت بواقع 21 صوت لصالح رضوان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النجف يصوت على مديرين جديدين للصحة والعقارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النجف يصوت على مديرين جديدين للصحة والعقارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).