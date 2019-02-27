2019/02/27 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العمل : شمول ستة مشاريع بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

27/02/2019 13:58:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء، عن شمول ستة مشاريع بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ليكون عدد العمال المشمولين الجدد عشرة عمال للمدة من 10-14 شباط 2019.

وذكر بيان للوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "القسم تحديث المعلومات ( استمارة متغيرات ) انجز بواقع عشر استمارات والتي تمثل (نقل راتب من بريد الى اخر او من محافظة الى اخرى ، وادخال وكالة او وصاية او تغير درجة العجز او رمز الشرط للطلاب ، و تعديل راتب ، و قطع راتب والحذف والاطلاق)، ومتابعة شهادة الحياة للعمال لعام 2019 اذ تم انجاز 100 شهادة حياة للعمال المتقاعدين والمستحقين الذين لديهم وكلاء".

يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احالت ستة من العمال المضمونين المتقاعدين عن العجز الجزئي الى اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية الذين لم يكملوا السن القانونية لتحديد نسب العجز وتم سحب 13 اضبارة لـ (احتساب راتب، و تأييد دراسة، وقطع حصة ورد احتساب، و دفع رواتب، وانجاز وكالة وصاية او قيمومة).

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