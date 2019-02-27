وزيرة الصحة توجه بتوفير كافة الرعاية الطبية لمصابى حادث قطار ” محطة مصر”

2019/02/27 | 14:28

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزيرة الصحة توجه بنقل كافة المصابين إلى مستشفيي معهد ناصر ودار الشفا

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار ” محطة مصر”، بمستشفى الهلال.

واوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان الوزيرة وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين، كما وجهت بنقل كافة المصابين بمستشفيات الهلال والسكة الحديد جراء الحادث إلى مستشفيي معهد ناصر، ودار الشفا .

وأشارت إلى توافر كافة الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، فضلا عن توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر ان الوزيرة عقب تفقدها لحالة المصابين بمستشفى الهلال، توجهت إلى مستشفى معهد ناصر للوقوف على جاهزية المستشفى لإستقبال المصابين، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

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