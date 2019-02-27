صور: غضب شعبي في البحرين رفضا لإحكام الإعدام الجائرة

2019/02/27 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أقدم البحرانيون، على غلق دوار الشهيد فاضل العبيدي بنيران الغضب رفضًا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة عن القضاء الخليفي الفاقد للشرعيّة في بلدة الدراز.الصور: وكانت محاكم بحرينيّة قد أصدرت يوم أمس أحكامًا نهائيّة بالمصادقة على عقوبة الإعدام ضدّ 7 مواطنين على خلفيّة سياسيّة.انتهى/62ج

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