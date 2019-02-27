الطلبة يطيح بمديره الفني ويفاوض خليفته

2019/02/27 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة، إقالة الطاقم الفني للفريق، الذي يقوده المدرب يحيى علوان، مع انتهاء المرحلة الأولى من الدوري العراقي الممتاز، بعد النتائج المخيبة

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