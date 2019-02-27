السلاح الغاضب يُطوق معركة الكلاسيكو

2019/02/27 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وغريمه برشلونة، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وشهدت مواجهة الذهاب التي أقيمت

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