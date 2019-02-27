2019/02/27 | 14:54

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الاطاحة بخلية ارهابية تجمع المعلومات عن القطعات الامنية في الانبار

العراقامن

الاطاحة بخلية ارهابية تجمع المعلومات عن القطعات الامنية في الانبار

الأربعاء 27 فبراير 2019 - 14:45

الصورة من الارشيف

تمكنت قوة امنية تابعة الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء ، من الاطاحة بمجموعة ارهابية تابعة لعصابات داعش في الانبار.

وذكر مركز الاعلام الامني، في بيان تلقت "الغدير" نخسة منه ان" قوة أمنية تابعة للاستخبارات العسكرية نفذت عملية نوعية واستباقية، للاطاحة بمجموعة مكونة من 8 عناصر لداعش في الانبار".



وأشار البيان، إلى أن "العملية تمت بعد نصب كمائن محكمة لهم في مناطق زنكورة وابو طيبان في الانبار "، مبيناً انها "تعمل على جمع المعلومات عن القطعات الامنية والمواطنين المتعاونين معها".



ولفت البيان، إلى أن "المطلوبين سُلِموا الى القضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب".



انتهى .



م ك

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